退訂潮湧航班大減 日本赴華旅遊人數跌9成
更新時間：09:19 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:13 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:13 2026-05-01 HKT
去年11月日本首相高市早苗「台灣有事論」導致中日關係惡化後，除了赴日中國遊客大跌外，日本赴華旅行的規模也銳減。一名日本大型旅行社的中國遊負責人透露，近期遊客退訂潮湧現， 加上中日航班大幅削減 ，日本遊客數量暴跌9成。
共同社報道，去年11月以後，日本赴上海的旅遊團取消比例高達一半。當地旅行社日本業務負責人分析稱，遊客主要出於安全考量紛紛退團。前年，蘇州日本人學校校巴遇襲，深圳日本人學校男童遇襲身亡，令日本民眾對來華安全有所顧慮。加上去年底起不少航線停飛，日本赴滬遊客人數同比減少7成。
日語導遊面臨失業困境
在高市早苗發表「台灣有事論」之後，中國政府呼籲民眾避免赴日。今年3月，從內地赴日的航班有2691班被取消，取消率約達50%。
日本遊客赴華減少，也讓中國的大批日語導遊收入下跌、甚至面臨失業困境。西安一名從事日語導遊近30年的男導遊感慨，今年一個日本遊客都沒能接到。
北京一名男導遊也說，3月以後幾乎沒有日本客人，收入減少9成。
日本曾是中國的主要入境遊客源之一，如今業內人士看淡前景 ：「只要中日關係不改善、航班不增加，日本赴華旅遊市場短期內難以恢復。」
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