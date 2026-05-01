員工廁所玩手機遭偷拍辭退 公司或涉嫌違規

廣東珠海某科技公司一名員工，近日因在公司廁所長時間玩手機遭辭退。公司把過程偷拍後，將照片附在開除公告中，並轉發至400多人的員工群組，此做法引發網民熱議。

涉事員工萬先生對內地「九派新聞」表示，自己剛滿18歲，入職僅1個月。對於帶照片的處罰通告被發至400多人員的工作群組，公司解釋是「沒拍到臉，不要想太多」。

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涉事公司負責人回應稱，公司沒在廁所裝監控，相關圖片是由管理人員發現涉事員工在廁所內玩手機後通過門縫拍攝而得。

針對網上「公司在廁所裝監控」等不實信息，其稱公司行政部門員工已去派出所報警並備案。

事件引發網友對「如廁自由」及員工隱私的討論。

廣信君達律師事務所程軼聖律師指出，《勞動法》第三條明確勞動者享有「勞動安全衛生保護權利」，如廁作為基本生理需求受法律保障，如廁時使用手機，本身並不違反相關法律法規。「判斷的核心標準在於是否超過明顯的合理範圍。」

程軼聖表示，若員工如廁次數較多、時間較長，超出明顯合理範圍，可能涉嫌違反勞動紀律和公司相關制度（如有）。

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律師：門縫取證涉嫌侵權

此外，在廣東某科技公司事件中，管理人員通過門縫拍攝員工在衛生間內使用手機的照片作為處罰依據，這一取證方式也引發廣泛爭議。程軼聖指出，《民法典》第一千零三十二條明確規定，自然人享有隱私權，任何組織或者個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隱私權，而私密空間是隱私權保護的核心範疇。

程軼聖表示，未經員工同意擅自拍攝員工如廁場景，直接侵犯了員工對私密空間和私密活動的隱私權。最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋第一百零六條規定，以嚴重侵害他人合法權益、違反法律禁止性規定、嚴重違背公序良俗的方法獲取的證據，不得作為定案依據。

管理人員通過門縫拍攝員工在衛生間內的照片，因涉嫌嚴重侵害員工隱私權，有很大可能被依法排除。