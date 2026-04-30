南航CZ3291航班「公共安全」延飛69分鐘 傳涉乘客稱「有炸彈」

南方航空一班由廣西南寧飛廣東廣州的CZ3291航班，因公共安全原因，延誤69分鐘起飛。網傳涉及有乘客稱「沒有行動電源有炸彈」，導致全機重新安檢。

紅星新聞報道，30日網傳截圖，指原定7時15分在南寧起飛的CZ3291班機，因「公共安全事件」延誤。截圖顯示，延誤原因系有旅客在乘務員詢問是否攜帶行動電源時，旅客開玩笑稱「沒有行動電源有炸彈」，令全機要重新安檢，延誤69分鐘後才能起飛往廣州。

4月30日傍晚，記者致電中國南方航空服務熱線，接線人員告知，CZ3291航班原計畫7時15分起飛，但因公共安全事件導致安檢時間延長，延誤69分鐘，後於8時24分輪擋，9時50分許安全落地。南寧吳圩機場的接線人員則表示，飛機起飛確有延誤，已於8時37分起飛。

南寧吳圩機場分局工作人員表示，涉事旅客已被帶到派出所接受調查，目前辦案機關正在處置中。

民航廣西安全監督管理局航空安全辦公室的相關值班人員表示，其只知道該航班最後正常起飛落地。