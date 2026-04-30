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智駕錯判︱燈影當障礙物 小鵬為急剎追尾致歉

即時中國
更新時間：18:30 2026-04-30 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-30 HKT

小鵬汽車的智駕系統因誤判燈影為障礙物，將車輛急停，導致後車追尾事故。小鵬汽車稱事故是受干擾導致，對客戶深感抱歉，後續會對這類場景進行優化。

雲南大理的李先生日前在網上分享，指他4月18日，駕駛購入半年的小鵬P7+，途中李先生開啟了XNGP（智能輔助駕駛），「在速度37公里情況下，因為（車）把這個路燈的倒影識別為了障礙物，就觸發了個緊急的AEB制動，就直接把汽車給煞停了，停了之後就造成了後車追尾」，幸事故無人受傷。

李先生檢查車Cam及現場環境，發現汽車是將地上的路燈倒影當作障礙物，觸發了AEB剎車。

小鵬汽車回應稱受「不規則目標」干擾，深感抱歉並承諾優化算法，但提出的「送兒童座椅、建議關閉功能」等處理方案令李先生難以接受。

 

 
 

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