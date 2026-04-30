得罪方丈︱山東漢拆廚房外鳥巢 喜鵲大報復螺絲鐵枝玻璃碎封窗︱有片

山東有居民發現廚房外有鳥巢，影響開窗，拆除鳥巢後，卻招致喜鵲報復，不斷叼玻璃碎、鐵枝、螺絲等雜物，數量多至擋著窗戶開啟，花了近2小時清理。

山東網民「Sky」29日發片，指早前看到家中廚房外，有一個鳥巢，於是隨手拆除。

毀鳥家園後，「Sky」即遭惡意報復。構築原鳥巢的喜鵲，自此即不斷叼來各式雜物，空襲「Sky」，當中除了木枝外，還有大量玻璃管碎、鐵枝、螺絲、衣夾等等，數量之多，把「Sky」連著鐵籠的廚房外窗堆滿，他要花了近兩小時，才清理完畢。

「Sky」拍片，對著堆滿水槽及地上的垃圾，哭笑不得，提醒網民要小心，千萬不要得罪報復心極強的喜鵲。

網民紛紛表示，「這玩意很記仇」、「沒有丟個菸頭給你算你走運了」、「喜鵲就是因為帶個喜字，才被認為是吉祥鳥，實際上這鳥不是好鳥」、「一看就是純報復不為了住就為噁心你的」、「不一定什麼時候給你叼個大金鏈子過來」。