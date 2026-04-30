中國證監會前主席易會滿被「雙開」 搞權色交易 縱容親屬謀取私利

中國證監會前主席、十四屆全國政協經濟委員會原副主任易會滿，去年9月落馬。官方今日（30日）公布其罪狀，並開除其中共黨籍及公職（簡稱「雙開」）。罪狀包括縱容親屬利用本人職權謀取私利，搞權色、錢色交易，利用上市審批等收受巨額財物等。

央視報道，經查，易會滿違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；縱容、默許親屬利用本人職權謀取私利，違規從事營利活動，利用職權或者職務上的影響為親屬謀取利益，將應當由本人支付的費用由他人支付，搞權色、錢色交易；在職務提拔、上市審批、融資貸款等方面謀利，並非法收受巨額財物。

經中紀委常委會研究並報中央政治局會議審議，決定給予易會滿開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

現年62歲的易會滿，浙江溫州蒼南人，長期在金融系統工作，曾任中國工商銀行黨委書記、董事長（副部長級），2019年升任中國證監會黨委書記、主席，晉升正部。2022年10月，易會滿在中共二十大當選中央委員。