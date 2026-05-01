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百次舉報校園吸煙無果 京研究生戴防毒面具上課「犯眾憎」

即時中國
更新時間：07:10 2026-05-01 HKT
發佈時間：07:10 2026-05-01 HKT

控煙雖已成文明共識，惟執行上屢生摩擦。例如近日深圳有女子在巴士站勸阻男士吸煙，雙方一度爆發激烈爭執。個人行使拒吸二手煙的權利，往往須付出沉重代價。內地一名研究生因對二手煙有嚴重生理反應，在過去兩年過百次投訴校園違規吸煙問題，不但未獲處理，反被校方及同學視為「搗亂分子」，迫使其穿上防護服、戴上防毒面具上學以求自保。事件引發控煙條例執行困難的關注。

慘受二手煙影響長期鼻塞嘔吐

據內媒「鳳凰WEEKLY」報道，在北京一所藝術院校就讀的30歲研究生李迪（化名），對二手煙及刺激性氣味極度敏感，會引致長期鼻塞、頭暈，嚴重時更會嘔吐甚至哮喘發作。然而，據李迪稱他所就讀的校園內吸煙風氣盛行，宿舍走廊煙霧繚繞，甚至有同學邊洗澡邊抽煙。

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為求自救，李迪展開長達兩年的抗爭，向校方各部門及北京市民服務熱線「12345」等渠道，作出上百次投訴。惟其舉報往往石沉大海，校方不僅處理拖延，更被指會預先通報吸煙者，令檢查人員無功而還。在持續投訴下，他反被輔導員及校方人員約談，斥其行為屬於「搗亂」，並揚言要作出處分。

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反遭師生杯葛學業受影響

李迪的抗爭行為，為他招來接踵而至的報復。有同學故意在其宿舍門口吸煙並留下煙頭，甚至在網上建立群組對其進行辱罵。在學業上，其導師以「不建議在國內讀博」為由，拒絕為他撰寫博士推薦信；一篇已入選學術會議的論文，亦在其名字公布翌日被無故撤銷。

在校園內，李迪被視為「異類」，為隔絕煙味，他甚至需穿著全套黃色防護服及佩戴防毒面具往返宿舍與澡堂。他坦言，若非身體無法承受，自己亦不想「沒事找麻煩」，所做一切只為能爭取一個可以正常呼吸的空間。

報道指出，李迪的遭遇反映即使內地如北京、上海等城市已實施嚴格的控煙條例，但在執行層面上仍困難重重。李迪對未來感到迷惘，考慮離開北京，到香港或澳門等控煙政策執行更徹底的地方，尋找一份即使是體力勞動的工作，只求能擁有潔淨的空氣，脫下防毒面具生活。

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