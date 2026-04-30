跨境網賭主腦泰國引渡返國 涉款5億人民幣

內地公安成功搗破一宗特大跨境網絡賭博案。據「央視新聞」報道，一名涉案金額高達5億元人民幣的主要犯罪嫌疑人，29日在泰國有關部門協助下，由天津公安機關成功從當地引渡回國。

柬埔寨組織犯罪集團

案情指，該名黃姓主要疑犯，被指於2022年9月至2023年6月期間，夥同他人在柬埔寨組織犯罪集團，設立名為「萬合足球」的網上賭博平台。

跨境網賭主腦泰國引渡返國。央視

該集團以高額利潤作招徠，在內地招攬各級代理及賭客會員，採用層壓式代理形式發展下線，涉案資金總額超過5億元人民幣。

經中方提出引渡請求，泰國有關部門於今年2月裁定同意向中方引渡該名黃姓疑犯。天津公安機關表示，下一步將全力對案件展開偵辦工作。