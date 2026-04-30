韓俊被免去農業農村部部長職務 張柱接任

根據中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議4月30日的決定：免去韓俊的農業農村部部長職務；任命張柱為農業農村部部長。韓俊現年62歲，未滿65歲正部級退休之齡，何去何從引起關注。

農業農村部官網早前已公布，由58歲的張柱接替韓俊任農業農村部黨組書記。

韓俊曾任中共安徽省委書記，2024年6月調任農業農村部黨組書記、部長，擔任農業農村部一把手未滿兩年即卸任。

張柱是寧夏人，畢業於西北農業大學，長期在寧夏工作，曾任銀川市委書記等職；2021年9調任新疆自治區黨委副書記、組織部部長，2024年兼任烏魯木齊市委書記，至此番履新。