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院長子被踢爆「唔返工照出糧」 重複領¥8.4萬獎金 

即時中國
更新時間：12:58 2026-04-30 HKT
發佈時間：12:56 2026-04-30 HKT

內地知名醫院爆出懷疑「子承父蔭」的「吃空餉」醜聞。湖南中醫藥大學第一附屬醫院院長朱鎮華之子，遭院內員工實名舉報，指其長期未有實際上班，卻照領薪酬獎金，金額或逾百萬元人民幣。校方昨日（30日）證實已介入調查，並初步發現朱某在借調期間，確曾重複領取績效獎金共8.4萬元（人民幣，下同），已要求其全數退還。

湖南中醫藥大學介入調查證重複支薪

據內媒報道，該院一名陳姓女員工近日爆料，指控院長朱鎮華之子朱某，自2019年入職醫院健康管理科後「從未實際上班」，卻長期領取科室的各項福利、獎金及補貼，估算多年來不法所得可能高達百萬元人民幣。

相關新聞：渭南文旅局長妻子被舉報「吃空餉」 長年請假照領工資 

事件曝光後，該院紀委一度稱調查後發現朱某僅「重複領取」約2萬元，並已退還，不屬「吃空餉」。然而，舉報人陳女士對此結果表示無法接受，質疑調查不全面，要求上級紀檢機關介入。

陳女士質問院長其子「吃空餉」。
陳女士質問院長其子「吃空餉」。
健康管理科朱某領取工會福利。
健康管理科朱某領取工會福利。
健康管理科朱某領取工會福利。
健康管理科朱某領取工會福利。
葉某違紀違法典型。
葉某違紀違法典型。

隨著事件發酵，湖南中醫藥大學介入調查後有新發現。校方初步查明，朱某於2022年1月被借調至醫院重症醫學科工作，但在借調期間，原屬的健康管理科仍向其重複發放績效獎金，合共8.4萬元人民幣。

校方已正式要求朱某退還所有重複領取的款項，並責成附屬醫院必須進一步規範內部管理，堵塞管理漏洞。對於相關指控，院長朱鎮華早前受訪時曾否認兒子「吃空餉」，強調一切等待院方依法依規處理。事件仍在進一步調查中。
 

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