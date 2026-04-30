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梁啟超曾外孫 史學家楊念群捲桃色風波遭女子實名舉報

即時中國
更新時間：11:54 2026-04-30 HKT
發佈時間：11:54 2026-04-30 HKT

62歲的楊念群為中國人民大學清史研究所教授、博士生導師，是內地史學界重量級學者。他出身顯赫書香世家，是梁啟超曾外孫、梁思成與林徽因外孫。其研究主攻清代思想史、社會文化史及基層治理史，著作等身，並身兼多項學術獎項評委、學術期刊編委。

今年4月，這位海內外聲望頗高的學者，遭一名劉姓女子發布ＰＤＦ長文實名舉報，震動學界與輿論。舉報人以6年相處經歷指控楊念群長期隱瞞已婚身份，同時與十餘名女性維持不正當關係，涉情感操控、學術資源交易、偽造公文等。

根據舉報，事緣2020年，時任人民大學碩士生的劉女透過線上課程認識楊念群，對方以帶拜祖墳、規劃人生發展、展示私人珍藏等方式，營造單身學者假象，騙取信任並發展戀愛關係。劉深信其形象多年，直至2025年12月偶然查閱其舊郵件，才發現楊念群早已已婚，且多年維持多角情感關係。

舉報材料稱，楊念群將往來女性分類進行系統化操控，包括清華大學一名女副教授。另有多名年輕學者被指作為楊念群的學術勞動力，長期無償協助研究工作。
風波曝光後，網上再次引爆高校學術權力濫用、師德監管的爭議。目前人民大學、清華大學均未作出回應，但人民大學清史研究所官網「在職教師」一欄已不見楊念群的簡介。

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