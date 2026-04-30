貴州女子邊充電邊玩手機遭電擊 持續數分鐘無法動彈

貴州遵義一名孫姓女子近日在家中，一邊為手機充電、一邊使用時，不幸觸電，一度命危。幸得其表弟及時發現並送院，經搶救後撿回一命。醫生表示，這是他首次親身處理此類病例。

醫生：首次見非網上病例

據內媒「都市現場」報道，事發於本月28日，孫女士憶述，當時她正躺在沙發上，一邊充電一邊觀看影片，腳則隨意地搭在旁邊的烤火爐上。她形容：「突然感覺手機『上頭』了，然後全身就不會動了，整個身體完全不受控制。」她指，電流從手部迅速貫穿至腳部，形成循環，並感覺到電流從腳部擊穿出去。

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孫女士稱，整個過程持續了數分鐘，期間她無法動彈或呼救。幸好其何姓表弟及時發現異樣，迅速拔掉充電器插頭，並將當時已口舌流血、意識模糊的她緊急送院。

孫女士引述醫生指，這是他首次親身遇到的病例，此前只在網上見過。她當日被送入深切治療部（ICU）搶救，翌日轉往普通病房，目前雖已出院休養，但電擊造成的創傷依然嚴重。出院記錄顯示，其右手掌有明顯電流入口造成的炭黑色焦痂，左腳背則有電流出口造成的灰白色創面，唇、舌亦有電擊傷，手部更需進行植皮手術。

孫女士稱，事發時使用的並非原廠充電器及電線。她希望以自己的慘痛經歷提醒大眾，應盡量使用原廠配件，並且切勿一邊充電、一邊使用手機，以策安全。