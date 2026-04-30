蘿蔔快跑故障後 傳官方停發自動駕駛新牌照

無人駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」上月在湖北武漢突發故障，數十輛車在道路中間停駛，造成大量乘客滯留和交通擁堵。彭博社昨日報道，事件引起當局警覺，目前內地已暫停發放新的自動駕駛汽車牌照，暫停將持續多久暫未知。

彭博社昨日引述知情者報道，上月互聯網巨頭百度旗下「蘿蔔快跑」平台突發故障後，該平台的武漢業務已暫停，當地政府正就此事展開調查。本月初，內地工業和信息化部等3個官方機構召集已開展無人駕駛的士或自動駕駛試點的城市官員開會，要求地方政府全面自查，加強安全監測，以防類似事件再發生。

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報道同時指出，內地已暫停發放新的自動駕駛汽車牌照，這將令自動駕駛公司無法為車隊新增車輛，也無法啟動新測試項目或拓展業務至新城市，此舉將對這個快速發展的行業構成打擊。

百度2021年推出蘿蔔快跑，2022年起逐步開啟商業化運營，武漢是其最大營運城市，有約400輛無人駕駛車輛。

上月31日晚9時許，武漢數十輛蘿蔔快跑車停在路中間不能移動，事故未造成人員傷亡，調查初步判斷是系統故障所致。