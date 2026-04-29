「困難老人」接受探訪竟住大屋藏「五糧液」 社區認：實為賀壽

江蘇一社區近日因探訪「困難老人」引發造假爭議。網傳照片顯示，社區工作人員手持慰問物資，與一名長者在住所內合照，惟背景可見單位寬敞豪華，客廳櫃上更陳列一瓶高價名酒「五糧液」。網民質疑：「住大屋、飲名酒，這也算困難戶？」批評社區做樣子、浪費公帑。

面對輿論壓力，涉事社區回應承認：該名老人的生活確實不困難。工作人員解釋，當日上門實際上是給80歲以上高齡長者過生日，表達關懷，並非扶貧性質的困難慰問。然而，活動在宣傳時使用了「慰問」字眼，加上豪宅與名酒的圖片背景，造成公眾誤解。

客廳櫃上陳列高價名酒。逐浪新聞

客廳櫃上陳列高價名酒。逐浪新聞

社區工作人員手持慰問物資（雞蛋和魚）。逐浪新聞

相關新聞：賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮

網民認為，即使為長者慶生，社區亦不應以「困難老人」名義發布信息，批評此舉有誤導之嫌。有人指出，圖中富裕生活的背景與「慰問」行為形成強烈反差，反映基層宣傳粗疏、欠專業。截至發稿，當地有關部門暫未進一步說明。事件再次引發社會對社區活動透明度及用語規範的討論。