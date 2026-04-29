浙江23歲女兩個月暴瘦11公斤 脂肪剩8公斤變紙片人停經求醫

浙江綠城心血管病醫院近日接診一名23歲、身高1.7米，體重44公斤的女孩。她原本體重55公斤，在常人眼中已屬標準，但為了追求極致的「紙片人」身材，竟盲目注射網紅減肥針，短短2個月內體重暴跌11公斤，整個人瘦到「皮包骨」，甚至出現停經等問題。

據該院臨床營養科主任吳妍介紹，她為女孩進行人體成分分析時，數據觸目驚心：全身脂肪僅剩約8公斤，而普通成年女性的健康脂肪量通常在11至16公斤之間。嚴重的肌肉流失讓女孩的身體機能幾近崩潰。長期的極端節食疊加藥物濫用，不僅令她渾身乏力，更引發了停經等內分泌失調問題。

吳妍指出，女孩即使在身體亮起紅燈後，依然固執地認為自己「還不夠瘦」，這屬於典型的不健康減重，甚至已帶有「體像障礙」（Body Dysmorphic Disorder）的心理傾向，即患者對自身形象產生扭曲認知，無法客觀看待體重與外觀。

相關新聞：閨密激勵「瘦咗似楊冪」 浙江女狂減43磅變索女 網民驚呼：真係好似！

吳妍呼籲減肥應以科學為基礎，切勿盲目跟風使用未經醫生處方的減肥藥物或注射針劑。極端減重不僅無法帶來健康美，反而可能導致不可逆的身體損傷，包括骨質疏鬆、生殖功能受損及代謝紊亂。

目前，該名女孩已在醫院接受營養及心理綜合治療，康復之路漫長。事件在內地社交平台引發熱議，不少網民感嘆「瘦不等於美，健康才是」、「不運動的瘦都是病態」、「不要再給女性製造身材焦慮了」。