「來都來了」醫療版︱廈門漢高效假期瘋狂「大修」 5日連做5手術

福建有男子因左耳失聰，在「5.1」前後接受人工耳蝸植入手術。男子因難得請到假，居然在5天安排了五項手術，照腸胃鏡、割痔瘡、剝智慧牙、切除鼻甲。瘋狂開刀之旅被網民稱真的「贏麻了」，但當事人事後坦白「其實非常難受」。

植入耳蝸割痔瘡剝智慧牙

廈門網民「左耳老熊」，日前在抖音上載影片分享其瘋狂治療之旅，引發網絡熱話。

姓李的「左耳老熊」因左耳失聰，影響打槍game聽聲辨位及生活上其他不便，早前決定接受植入人工耳蝸。



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李先生於是向公司請假，準備接受聽力改善的手術。但後來因感工作請假不易，加上本身已要接受全身麻醉，於是想把身體的各種毛病一次過治好。

網民調侃贏麻了

最終，李先生在留醫期間，在5日之內接受了5項手術，分別是植入人工耳蝸、照腸胃鏡、剝2隻智慧牙、割痔瘡和切除鼻甲。

由於李先生極短時間接受多項手術，醫生也是只給安排他每次吃一顆止痛藥，被網民笑稱他確實贏麻了，把藥效發揮到極致。

不過，李先生事後卻坦言，這場激進療法術後極之痛苦，因為剝智慧齒致口腔脹痛，進食困難；割痔瘡又使他肛周劇痛，難以排便；切除鼻甲的創口又讓他呼吸不暢；植入人工耳蝸，聽覺也一時難以適應而不適，令他全身上下裡外的痛楚也疊加起來。

網民對李先生的「壯舉」紛紛表示，「需要醫生評估吧，太狠了」、「麻藥過後，到處都疼」、「當代牛馬，死不了就往死裡幹」、「長痛和短痛之間選擇了劇痛哈哈哈」、「請假10天，一次性解決所有問題，佩服！」、「對自己都下手這麼狠，把止疼片都算到極致的大牛」。