暴躁麗姐︱湘西留守兒童逆襲入港大 湖南節目《變形計》改寫人生︱有片

4月27日，一段香港大學校園內的研學視頻引發全網熱議。視頻中的女孩正是2017年湖南衛視《變形計》第13季的農村主人公、被網友稱為「社會我麗姐」的張水麗。時隔9年，昔日倔強任性的湘西留守兒童，如今已站上亞洲頂尖學府的校園，她在視頻中坦言：「變形計真的改變了我的人生。」

經紀實真人秀爆紅網絡

《變形計》是湖南衛視自2006年起推出的生活類角色互換紀實真人秀，截至2019年共播出19季。節目主題是為城鄉少年互換生活環境，全程24小時跟拍，旨在促進換位思考、引發社會對教育與成長議題的思考。其中2017年播出的第13季，聚焦留守兒童群體，張水麗與哥哥張水富正是該季農村主人公。

2017年，年僅7歲的張水麗與10歲的哥哥張水富，生活在湖南湘西吉首高壩村。因父母離異後常年外出務工，兄妹二人自幼成為留守兒童，相依為命。哥哥張水富包攬砍柴、煮飯、照顧妹妹等家務，甚至會為妹妹紮頭髮，而張水麗則因長期缺乏父母關愛，性格敏感倔強、情緒極易失控。

執拗樣被製表情包廣傳

在《變形計》節目中，張水麗對城市主人公陳新穎表現出強烈抵觸，動輒暴哭、摔打物品，一言不合就蹲下大哭。她的率真與執拗被網友做成表情包廣泛傳播，「社會我麗姐」一夜之間成為網絡熱梗。節目中，兄妹倆曾在牆上畫「正」字記錄母親離開的天數，張水富更曾哭著感嘆「我是多餘的人」，真實折射出千萬留守兒童親情缺位的困境。

節目播出後，張水麗兄妹的故事引發社會對留守兒童群體的廣泛關注。湖南衛視聯同公益機構，為兄妹倆捐贈9年義務教育學雜費，並在當地建立「快樂圖書室」，為他們的成長提供切實保障。

今年年初，張水麗官宣即將出外留學，引發全網祝福。4月27日，她分享在香港大學留學視頻，視頻中她自信從容，漫步在港大校園。她表示，這次研學讓自己樹立了新的人生目標，而這一切的起點，正是9年前的《變形計》。