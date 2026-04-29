《奇葩說》辯手揭電商售「迷姦水」原料 深圳15歲女飲兩杯「有料」綠茶死亡

內地辯論節目《奇葩說》辯手羅淼27日發帖，指「迷姦水」的主要成分，在電商平台可以隨意購買。帖文引發廣泛關注，28日中午，有內媒發現多家平台已將相關產品下架。

各平台緊急下架

紅星新聞報道，羅淼27日發文，指「迷姦水」，又叫「滴滴水」、「乖乖水」等，其主要成分「1,4-丁二醇」可以在電商平台上隨意售賣。

羅淼質疑，「1,4-丁二醇」這種明顯易被濫用作毒品的工業原料，應該嚴格監管。

電商平台被指出售「迷姦水」原料。

電商平台被指出售「迷姦水」原料。

報道隨後發現，在相關電商平台「1,4-丁二醇」的賣家，雖然已註明「工業用」、「非藥用、非食用」、「僅限科研實驗用」等警告語，但評論區仍有不少類似「能吃嗎」、「怎麼戒掉」、「對魚的作用怎麼樣」等留言，顯示有人將「1,4-丁二醇」作其他用途。

事件引起廣泛關注後，28日中午，多個平台已將「1,4-丁二醇」下架。

據中國禁毒網，「1,4-丁二醇」、「γ-羥丁酸」，「γ-丁內酯」俱為「迷姦水」主要成分，服用後會對中樞神經系統有強烈的抑製作用，過去不時被人濫用於性犯罪上。

中國裁判文書網近日公布一份判決書，顯示2023年10月，有男子在深圳市龍崗區某酒吧，將「滴滴水」原液混入綠茶，有15歲少女飲了兩杯後身亡。