安徽霸王茶姬疑含水銀 當地市監局檢查

安徽宿州一名女子稱在連鎖店「霸王茶姬」飲品中喝出水銀，門店堅決否認稱「不可能有這種東西」，當事人已報警並向市監局投訴。目前，當地市監局已對門店原料、設備、操作流程進行全面檢查，封存涉事飲品樣本送檢，結果待官方通報。

荔枝新聞報道，安徽宿州女子王女士稱，其在奶茶品牌霸王茶姬碭山萬達廣場門店購買的飲品中，發現疑似水銀的液態金屬物質。王女士發布的圖片顯示，奶茶中夾雜有多顆銀色圓形小顆粒。

她表示：「喝的時候感覺有小顆粒，但是嚼不爛，弄在手上才發現這一情況。門店開始不承認，讓我報警。」目前，王女士已報警並投訴至市監局。

事件發生後，涉事門店工作人員回應稱，製作流程中不可能出現水銀，「不可能有這種東西，我們也非常重視，正配合警方及市場監督管理局的檢查，一切以調查結果為準。」