福建閩清4學生池塘游泳溺亡 家屬報警子女失蹤始揭發

多名網民發文稱，本月19日福建閩清縣上蓮鄉發生一宗學生溺亡事故。有學生表示，溺亡者為上蓮中心小學學生，先是一名學生溺水，參與救援的另外3名學生也不幸遇難。閩清縣委宣傳部今日（28日）證實，有4名兒童私自前往天然水域游泳，不幸溺亡。

《新京報》28日引述閩清縣及上蓮鄉政府工作人員表示，學生溺亡地點為一處池塘，相關部門已介入。27日晚，當地多位教師發文稱，接到教育部門通知，要求致電學生家長開展防學生溺水工作。

紅星新聞引述閩清縣委宣傳部工作人員表示，事發當晚，上蓮鄉接到群眾反映有4名兒童失蹤。當地第一時間組織幹部群眾及公安、應急等有關部門開展搜尋工作。

從19日晚8點半至次日凌晨，搜救人員在上蓮鄉新村村一處自然水域的小溪中，先後將4名失蹤兒童打撈上岸。經確認，4名兒童當時已無生命跡象。

知情人士透露，事發地位於鄉村，現場沒有閉路電視覆蓋，暫無法確認事發時是否為「一人溺水，參與救援的另外3人也不幸遇難」。此次事件是家屬發現兒童失蹤後報案，相關部門隨即介入處置。