雲南14歲少年姦殺女同學被判無期徒刑

去年7月，雲南曲靖15歲的初中女孩疑被同班14歲男同學在回家途中殺害，並將屍體拖行200多米丟棄路邊。案件今日（28日）一審宣判，蔣姓被告故意殺人、強姦罪成立，因犯罪時不滿18周歲，依法不適用死刑，決定判處無期徒刑。

方某某年僅15歲。瀟湘晨報

案件今日在曲靖市中級人民法院一審宣判。經審理查明，蔣姓被告（時年14歲）與方姓被害人（歿年15歲）是同學。去年7月6日晚至7日凌晨，蔣姓被告採用暴力手段企圖對方姓被害人實施姦淫，後恐罪行敗露用雙手掐住方姓被害人頸部致她死亡。

法院認為，蔣姓被告犯罪情節特別惡劣，後果嚴重，應依法嚴懲，但其犯罪時不滿18周歲，依法不適用死刑。根據他犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂作出上述判決。

蔣某某將方某某拋屍路邊。瀟湘晨報

《瀟湘晨報》去年8月引述女死者的父親方先生稱，女兒當晚被一名女同學叫出去玩，其中有幾名女兒的同班同學，包括被告蔣某某。蔣某某主動送女兒和女同學回家，在送完女同學後，在送女兒回家的路上犯案。

警方告訴方先生，蔣某某欲性侵女兒，女兒反抗，其間將她掐死。行凶後，蔣某某欲藏匿屍體，在拖至水泥路上時，接到其母親的電話，遂將屍體扔在路邊回家。凌晨時份，有人發現屍體並報警。