雲南14歲少年姦殺女同學被判無期徒刑
更新時間：16:02 2026-04-28 HKT
發佈時間：16:02 2026-04-28 HKT
發佈時間：16:02 2026-04-28 HKT
去年7月，雲南曲靖15歲的初中女孩疑被同班14歲男同學在回家途中殺害，並將屍體拖行200多米丟棄路邊。案件今日（28日）一審宣判，蔣姓被告故意殺人、強姦罪成立，因犯罪時不滿18周歲，依法不適用死刑，決定判處無期徒刑。
案件今日在曲靖市中級人民法院一審宣判。經審理查明，蔣姓被告（時年14歲）與方姓被害人（歿年15歲）是同學。去年7月6日晚至7日凌晨，蔣姓被告採用暴力手段企圖對方姓被害人實施姦淫，後恐罪行敗露用雙手掐住方姓被害人頸部致她死亡。
法院認為，蔣姓被告犯罪情節特別惡劣，後果嚴重，應依法嚴懲，但其犯罪時不滿18周歲，依法不適用死刑。根據他犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂作出上述判決。
《瀟湘晨報》去年8月引述女死者的父親方先生稱，女兒當晚被一名女同學叫出去玩，其中有幾名女兒的同班同學，包括被告蔣某某。蔣某某主動送女兒和女同學回家，在送完女同學後，在送女兒回家的路上犯案。
警方告訴方先生，蔣某某欲性侵女兒，女兒反抗，其間將她掐死。行凶後，蔣某某欲藏匿屍體，在拖至水泥路上時，接到其母親的電話，遂將屍體扔在路邊回家。凌晨時份，有人發現屍體並報警。
最Hit
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
2026-04-27 12:26 HKT
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
2026-04-27 15:41 HKT