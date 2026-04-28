潛逃20年︱雲南漢姦親嫂出獄再尋仇 田永明殺救人村民終伏法

雲南田永明1996年強姦大嫂，刑滿出獄後再向被害人尋仇，期間殺死見義勇為的村民。田永明潛逃近20年後被捕，28日被執行死刑。

行刑前與近親會面

據新華社報道，28日，雲南省玉溪市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對田永明執行死刑。玉溪市人民檢察院依法派員臨場監督。執行前，田永明與其近親屬進行了會見。

田永明潛逃20年始被捕。

劉銘富為了救人遭田永明殺害。紅星新聞

田永明1996年9月強姦大嫂趙某某醜行敗露後，持刀追斬趙某某，被判囚8年。



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2002年7月15日刑滿後，田永明再向趙某某尋仇，遭村民劉銘富阻止，田永明持刀將劉殺害。田永明之後潛逃，直至2022年2月24日被拘捕。

2026年2月3日，雲南省高級人民法院經再審，以故意殺人罪宣判田永明死刑，剝奪政治權利終身，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核依法核准田永明死刑。