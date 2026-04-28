福建藍眼淚︱缺德遊客湧平潭觀奇景 膠鞋套垃圾綿延兩公里

福建平潭近日有「藍眼淚」自然奇觀，大量遊客湧去觀賞，卻有許多缺德者離開時，隨手丟棄長長的膠鞋套，破壞環境，出現「晚上藍眼淚，白天藍鞋套」情況，在海灘形成長近2公里的膠鞋套垃圾邊。

增垃圾袋籲避用即棄鞋套

極目新聞報道，多名網民近日發帖反映福建平潭君山鎮東美村海岸沿線，遊客觀賞「藍眼淚」的災後情況。

有晨跑網民表示，海岸線上的垃圾綿延至少兩公里。另一名網友於4月26日上午發佈的視訊畫面清晰顯示，在平潭君山鎮東美村海岸沿線，沙灘上、海水中散落著一次性藍色鞋套，嚴重破壞了海岸線的潔淨。



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評論區裡，有人嚴厲批評這種亂丟垃圾的不文明行為，也有網友指出，現場垃圾桶數量不足。

平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局工作人員28日上午回應極目新聞指，前幾天起，相關部門已聯合多方力量，在事發區域增設相關設施，並安排人員開展集中整治工作。

「中國平潭」則發布影片，指多部門連夜針對海岸垃圾問題，展開清掃、勸導、執法行動，倡導文明「追淚」，避免使用即棄膠鞋套。

實驗區資源生態局生態環境保護處負責人劉寒介紹，已在遊客上下岸的關鍵節點放置垃圾袋，並明確標識鞋套垃圾回收點；同時，讓保潔人員在現場提醒遊客，將垃圾隨身帶走。



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公開資料顯示，「藍眼淚」是平潭春季標誌性自然景觀，由海洋中發光生物受刺激產生螢光形成，主要分為兩類：一是夜光藻型「藍眼淚」，多見於4至6月；二是海螢型「藍眼淚」，多見於6-8月。這一景觀的出現需要適宜水溫、海水營養鹽、晴朗天氣等條件，塑料污染、水體破壞都會影響發光生物的生存。