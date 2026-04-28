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全成癱瘓︱廣西欽州遇十年最強暴雨 24小時雨量如58個西湖

即時中國
更新時間：12:29 2026-04-28 HKT
發佈時間：12:29 2026-04-28 HKT

廣西欽州27日凌晨起遭遇十年來最強暴雨，24小時降雨量達323.4毫米，約等於58個西湖的水量。極端天氣下，欽州嚴重水浸，大量汽車「漂浮」街道，全城癱瘓。

半小時淹沒地下車庫

綜合內媒及網上消息，受特大暴雨影響，欽州有地下車庫半小時內便被淹沒，部份汽車未及撤離，泡在水中。

街道上，水高過成人膝蓋，大量汽車被泡在街道。有居民要划船出行買餸。

廣西欽州市防汛抗旱指揮部27日發文稱，城區因受近十年來最強日降雨影響，部分路段出現水浸街、內澇險情，提醒居民「非必要不外出」。

欽州各部門正全力排洪、道路清障，儘快恢復城市正常生產生活秩序。

中國天氣網指出，27日到今晨，廣西多地持續出現強降雨天氣，北海合浦、防城港港口區等地雨量已打破當地4月紀錄。今天，部分地區雨勢仍然較強，貴港、梧州等多地有大雨到暴雨，局部地區恐有大暴雨，並伴有10級以上雷暴大風等強對流天氣，需注意防範。

中國天氣網提醒，28日至29日，中國南方仍有大範圍降雨，廣東、廣西、湖南、江西等地部分地區仍將現暴雨或大暴雨。受降雨和冷空氣共同影響，南方多地降溫明顯，濕涼感上升；後天，隨著降雨結束，氣溫也會有所回升。

 

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