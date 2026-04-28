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打工仔廁所玩手機遭罰錢炒魷 廣東工廠出相公審反而報案告人

即時中國
更新時間：11:29 2026-04-28 HKT
發佈時間：11:29 2026-04-28 HKT

廁所內拍攝他人是嚴重侵犯私隱行為。廣東有電子廠出附有照片的公告，指有員工在廁所玩手機，罰200元外兼解僱。事件惹起在廁所裝CCTV侵犯員工私隱的質疑。涉事工廠辯稱是在門頂縫拍攝，已報案追究造謠洗手間裝監控的人。

網民群批侵犯私隱

網上流傳一張蓋有廣東和進科技集團公章的通告，指有員工被發現在25日早上，長時間滯留廁所並玩手機，屬典型脫崗、怠工行為，決定扣除該員工200元績效及解約。通告並附有一張由上而下拍攝的照片，顯示有人蹲在廁格內玩手機。

通告引起網民強烈反彈，「難怪說招不到人，因為都干的一些不是人幹的事」、「『實名通告』就是已經侵犯名譽權」、「這拍成這樣了還說是門縫」、「我作為中國人，為工廠感到恥辱」、「闆都是奴隸主思維」、「這種公司能開下去，是所有網友的責任」、「原本你可以正常辭退，但你這樣做，肯定違法了」。

和進科技法定代表人向九派新聞確認，《通告》內容屬實，是管理人員發現涉事員工在廁所內玩手機後通過門縫拍攝而得。被處分的員工還處在試用期，經常找不到人。

對方又指，針對網路上「公司在廁所裝監控」等不實資訊，公司已去派出所報警並備案，追究造謠者。

 

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