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豪華墓地索價200萬 吉林成立工作組整改

即時中國
更新時間：09:50 2026-04-28 HKT
發佈時間：09:50 2026-04-28 HKT

獨門獨戶，上下兩層，門前立有一對抱鼓石，銅色大門搭配金色獸頭門環……這般仿古建築並非豪華別墅，而是吉林四平市伊通滿族自治縣長庚生態園陵園內的「祠堂墓」。該園近日被曝興建成排豪華墓地，部分墓穴面積遠超規定標準，且疑涉佔用耕地與林地。目前，吉林省已派出工作組核查督辦整改情況，相關公職人員已被問責。

四平市民政局工作人員對《極目新聞》表示，已對此生態園的超規格墓地實施封存管理，對已建成墓地要求整改，陵園計劃將35座違規墓地改為骨灰格位，目前已完成1座墓地改建，對外免費存放骨灰。據稱，長庚生態園佔地約2300畝，園內規劃多個墓區，價格從2萬餘元至10萬元（人民幣，下同）不等。35座「祠堂墓」為2021年修建，兩層墓穴面積超30平方米，每座售價約200萬元，目前已停售。

這座公墓與附近村屯僅一牆之隔。村民反映，公墓佔地涉及農村集體土地，徵地之初曾對外宣稱開發生態旅遊項目，歷時近8年，卻僅見墓園建設。

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