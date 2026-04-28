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鐵路局原局長費東斌 收巨額財物被公訴

即時中國
更新時間：09:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-28 HKT

國家鐵路局原局長費東斌涉嫌受賄一案，近日由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對費東斌逮捕。吉林省長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。檢方指控其利用職務便利，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應當以受賄罪追究刑事責任。

高檢網昨日消息，經查，費東斌喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識淡漠，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查；組織原則缺失，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益；違規收受禮金；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務調整等方面牟利，並非法收受巨額財物。費東斌構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

56歲的費東斌，是二十屆中央候補委員，2005年起歷任瀋陽、北京、濟南鐵路局副局長，呼和浩特鐵路局局長，呼和浩特市委副書記，河南省副省長等職，2022年任國家鐵路局黨組書記、局長。其於2025年6月被查，12月被「雙開」。

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