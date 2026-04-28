防AI華企外流︱中國叫停美資收購Manus 兩創始人禁離境

國家發改委昨日禁止外資收購AI項目Manus，要求撤銷交易。此案成為全國首個被公開叫停的AI領域外資收購案。Manus母公司由中國團隊創立，總部去年6月遷往新加坡，同年底獲美資巨企Meta以20億美元收購。事件觸發監管審查，中國商務部、國安委相繼介入，據報兩名創始人已被禁止離境。《聯合早報》分析稱，中美科技博弈下，中國正將核心科技公司控制權納入國家戰略和安全管理範圍。

▍中國組 ▍

隸屬於國家發改委的外商投資安全審查工作機制辦公室，昨日就外資收購Manus項目下達安全審查決定，要求相關方撤銷收購交易。根據2020年生效的《外商投資安全審查辦法》，凡外資收購項目牽涉國家安全、人工智能等關鍵技術、重要基建，或有機會動搖經濟安全，均須強制接受安全審查。

彭博社另引述知情人士透露，中國監管機構近期指示多間民營科技企業，未有官方正式批准前，一律不得引入美國資本融資，目前月之暗面、階躍星辰等多間AI初創企業已收到有關要求。

Manus母公司「蝴蝶效應」2022年由中國團隊創立，早期在華開展研發與業務。現年33歲的創始人肖弘出生於江西，畢業於華中科技大學軟件工程專業；34歲的聯合創始人季逸超出生於北京，大學曾就讀於北京信息科技大學。

號稱全球首個「通用AI智能體」

去年3月橫空出世的Manus，號稱全球首個「通用AI智能體」產品。它能在極少人工干預下，自主理解複雜指令、拆解任務、調用工具，並直接交付完整成果，例如篩選簡歷、分析股票並輸出報告、規劃旅行並整理成手冊等。產品一經推出便風靡全球，次月估值已接近5億美元。

去年6月，Manus正式將總部遷往新加坡，同時裁減中國員工、加大海外招聘規模，逐步收縮及淡化中國業務。同年年底，企業官宣被Facebook母公司Meta全資收購，儘管未公開交易細節，但知情人士指估值收購價超過20億美元。

交易曝光後，中國官方啟動深度審查。英國《金融時報》報道，Manus兩名創始人已被邊控，僅可在中國境內自由活動。今次調查由商務部、發改委和反壟斷監管機構聯合開展，國安委亦介入其中，收購交易被定性為「陰謀」，相關報告已呈交高層。

諮詢機構安凱瑞中國董事總經理Alfredo Montufar-Helu對路透社表示，北京的介入反映出，AI已成為全球兩大經濟體戰略競爭核心，過往雙方角力集中於半導體產業，如今戰線已延伸至人工智能核心領域。