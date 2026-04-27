服務差投訴多 文旅部點名批評少林寺等多個5A景區

內地多個頂級（5A級）旅遊景區因服務質素問題，遭中央點名批評。據內媒報道，國家文化和旅遊部（文旅部）今日（27日）在記者會上，指稱收到大量遊客投訴及負面評價，點名批評湖南張家界、雲南麗江古城、河南嵩山少林寺等多個著名景區，存在價格糾紛、過度擁擠及服務態度不佳等問題，將督促整改。

張家界、麗江古城在列

文旅部資源開發司司長滿宏衛在會上直言，部分景區管理及服務問題嚴重影響遊客體驗。他指出，根據輿情及投訴，已將一批問題多發的景區列為重點整治對象，除上述景區外，亦包括廣西桂林漓江、貴州黃果樹瀑布及湖北武當山等。

此外，景區內的穿梭巴（擺渡車）服務亦是另一重災區。滿宏衛點名批評吉林長白山、山東嶗山及四川稻城亞丁等景區的穿梭巴，存在路線設計不科學、價格不合理及排隊時間過長等問題，已「忘掉服務遊客的初心」。

文旅部強調，將對被點名的景區採取嚴厲治理措施，包括要求限期整改，並會加強「體檢式」的暗訪檢查。當局更警告，若景區問題多發、整改不力，將會被「降級」甚至「除牌」，撤銷其5A級景區資格。