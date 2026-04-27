新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關

新皇崗口岸又有新進展了！今日（27日）隨著最後一台變壓器合閘，新皇崗口岸聯檢大樓正式通電，口岸距正式投運再近一步。建成後，該口岸通關時間可由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘。

新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。

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新皇崗口岸聯檢大樓建成後，將承擔深港通關、口岸運營等關鍵功能，預計日通關流量20萬人次、高峰可達30萬人次，通關時間可由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘，大大提升旅客通關效率。

據悉，新皇崗口岸聯檢大樓電力報裝容量總計59874千伏安，是深圳口岸供電規模最大、保障等級最高的重點工程。

南方電網深圳福田供電局營業部電費計量班班長牛繼偉表示，新皇崗口岸配置32台主用變壓器及多台專用高壓電機，總供電容量近6萬千伏安，相當於福田口岸供電容量的6倍，可全面支撐口岸24小時通關與各類核心負荷用電需求。

本次電力保障工程全面落地，為新皇崗口岸通關查驗、跨境服務、日常運營提供了穩定電力支撐。

