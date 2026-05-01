遼寧警扣押3公斤黃金30年未檢控 公安遭責令就賠償重新決定

遼寧公安30年前以懷疑走私為由，將一名民眾近3公斤重的黃金扣押，將對方收容審查11日，但公安方面一直未就案件提起訴。案件糾纏30年後，營口市公安局4月28日責令涉事公安局就賠償問題重新作出決定。

網民詰問：金子在哪裡呢？

據《新京報》報道，潘永嘉1996年5月購買2859.2克黃金製品（18k金，黃金含量75%）後，被遼寧省營口市蓋州市公安局以涉嫌走私犯罪為由扣押。

潘永嘉當時被公安收容審查11日，繳交5萬元（人民幣，下同）才獲保釋，但黃金則被公安扣押，一直未獲發還。

潘永嘉多次向蓋州市公安局詢問案件調查進展和被扣押黃金的下落，但都沒有得到確切回覆。至今，蓋州市公安局未對潘永嘉作有罪認定、未處置扣押黃金、未返還保證金。

潘永嘉30年前被扣押的3公斤黃金一直未獲發還。新京報

潘永嘉30年前被指懷疑走私黃金但一直未被檢控。新京報

76歲的潘永嘉今年1月，向蓋州市公安局提出刑事賠償申請，被蓋州市公安局以超過請求時效、不符合申請條件為由作出不予受理決定。​

潘永嘉不服，向營口市公安局申請復議。2026年3月，潘永嘉在提交給營口市公安局的《刑事賠償復議申請補充材料》中稱，蓋州市公安局違法扣押黃金製品的行為符合《中華人民共和國國家賠償法》第十八條規定，應優先原物返還；若黃金製品已被處置，需按本決定作出當日上海黃金交易所金價賠償。潘永嘉未被追究刑事責任，賠償義務機關無合法依據佔用5萬元保證金，依法應予全額退還。



相關新聞：走私黃金 | 中港客安全套藏金粉吞肚走私日本 東京成田機場3個月破獲30宗

張鐵雁表示，除了黃金製品和保證金，潘永嘉要求的賠償還包括從1996年5月6日至今的利息。此外，潘永嘉被限制人身自由11天，涉及人身損害賠償金問題，蓋州市公安局還應為潘永嘉消除影響、恢復名譽。

網民對潘永嘉的遭遇紛紛留言，「被國民黨搶了，休想要回來」、「還好，命保住了」、「1996年的5萬元保證金，2026年全額返還」、「可想而知........遼寧的幕」、「天真的還想要利息」、「人活著，已經很幸運了」、「金子在哪裡呢？」

５月１日，《新京報》報道，潘永嘉方指，營口市公安局4月28日已責令蓋州市公安局依法重新作出決定。