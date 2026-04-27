POP MART撈過界｜LABUBU雪櫃炒價近九千 溢價五成掀搶購潮

主打潮流玩具「盲盒」的泡泡瑪特（Pop Mart）近日宣布進軍家電市場，推出其首款家電產品「THE MONSTERS生活家系列冷藏箱」。該產品定價為5999元人民幣，但尚未正式發售，二手交易平台的炒價已高達8999元，溢價幅度達50%，引發市場高度關注。

全球限量999台

據悉，該款被暱稱為「LABUBU雪櫃」的冷藏箱分為「Home」及「House of the Monsters」兩個版本，將於本周四（4月30日）晚上10時正式開售。兩款均為全球限量發售999台，每台都設有獨立的限定編號，極具收藏價值。

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儘管定價不菲，市場反應卻異常熱烈。截至發稿時，內地京東平台的預約人數已超過2500人，淘寶平台亦有逾800人將其加入購物車，兩大官方平台合計預約總人數已突破3300人，遠超其發售數量，預示將會引發一輪搶購潮。

泡泡瑪特此次推出高價家電，被市場解讀為「精準收割忠實粉絲」的策略。事實上，該公司正積極拓展其業務版圖。

泡泡瑪特首席運營官司德早前在2025年業績發布會上已預告，公司的家電產品將會面世。此外，公司的甜品業務亦將於今年上半年正式開設線下門店。

據內地傳媒報道，泡泡瑪特未來將陸續推出更多以其IP為主題的小家電，產品線涵蓋電水壺、咖啡機、電動牙刷及風筒等多個品類，現已進入大規模備貨階段，並計劃先在內地市場推出，其後再擴展至海外。