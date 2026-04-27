駐京觀察 ：內地音樂節爆「取消潮」

「這已經是我第四次遇到演出取消了，真的被反覆消耗熱情。」春日的陽光一天比一天熱烈，內地音樂節市場卻寒意陣陣。今年以來，已有至少10場音樂節在開票後宣布取消或延期，涉及李宇春、華晨宇等多位內地知名藝人，近一個月內更是進入取消密集期。不少樂迷提前訂好交通、酒店，卻被臨時「放鴿子」，只能在社交平台吐槽失望與無奈。這場曾席捲內地年輕群體的音樂狂歡，如今正陷入「降溫潮」。

回溯疫後的2023年，音樂節曾迎來井噴式爆發，壓抑3年的社交、娛樂需求集中釋放，催生了大規模的報復性消費。而音樂節憑藉「看演出+社交打卡+短途旅行」的多重屬性，精準契合了年輕人的休閒需求。當年內地舉辦的音樂節高達560場，創下歷史新高。

然而，火爆勢頭未能持續，音樂節市場熱度逐年回落。去年，內地取消或延期的音樂節已超50場；進入2026年，「取消潮」愈發猛烈密集：佛山跨界音樂嘉年華、北海茉梭音樂節、廣州洋蔥飛船音樂等接連官宣停擺，甚至有場次在開演前一天才倉促通知，既讓樂迷期待落空，也重創行業公信力。

音樂節為何頻頻「爽約」？票房慘淡是核心癥結。內地《南方都市報》引述業內人士透露，「有主辦方投入了數百萬辦音樂節，但只賣出了幾十張票，投入跟回報非常不對等。」音樂節前期投入高昂，主辦方需預付藝人半數出場費，再加上場地、設備、安保等固定成本，一旦票房慘淡、回本無望，取消演出便成了「斷臂求生」的無奈選擇。

而票房遇冷的背後，是一些知名藝人的高昂報價與實際帶票能力不匹配，以及樂迷對同質化陣容的審美疲勞。加之音樂節票價居高不下，甚至趕超知名歌手個人演唱會，亦讓收入預期偏弱、對消費日趨謹慎的年輕人望而卻步。

楊浚源