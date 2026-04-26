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港珠澳大橋｜184張PS5遊戲光碟綁上身 走私客步態僵硬斷正｜有片

即時中國
更新時間：21:56 2026-04-26 HKT
發佈時間：21:55 2026-04-26 HKT

拱北海關近日公布，旗下港珠澳大橋海關早前破獲一宗旅客以「人肉綁藏」方式，走私遊戲光碟入境的案件，合共檢獲184張光碟。涉事旅客因走路姿勢僵硬、神情可疑而被關員截查，最終人贓並獲。

深夜過關神色慌張

據拱北海關通報，事發於3月15日凌晨約3時，港珠澳大橋珠海公路口岸的入境大堂如常運作。當值關員在監管期間，發現有多名選擇「綠色通道」（無申報通道）過關的旅客，其走路姿勢顯得異常僵硬，且神情緊張，遂將他們逐一截停作進一步檢查。

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經關員仔細查驗後，發現這些旅客利用保鮮紙等塑膠薄膜，將一批遊戲光碟緊緊纏繞並藏於腰部及腹部等身體部位，企圖瞞天過海。

承認為賺「帶工費」帶貨

經點算後，關員在該批旅客身上，共查獲184張走私遊戲光碟。在關員的詰問下，涉事旅客承認是為了賺取「帶工費」，而協助他人將該批貨物攜帶入境。

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