華山論劍｜景點「A貨」石碑泛濫 官方出招清拆

因武俠小說而聞名天下的陕西華山景區，近日展開大規模整治行動，拆除了南峰等九處刻有「華山論劍」字樣的石碑，事件引發網民熱議。景區管委會其後澄清，行動是為了打擊未經授權私設的「A貨」石碑，由金庸先生親筆題字的北峰官方真跡石碑，將會獲保留。

金庸北峰真跡獲保留

據極目新聞，上周四（25日），有多名網民及遊客發帖稱，華山南峰的地標之一「華山論劍」石碑突然被拆除，引起外界揣測。華山景區行政綜合執法局26日證實消息，並解釋景區內只有位於北峰、由著名武俠小說家金庸親筆題字的石碑是唯一經過官方認證的合規石碑。

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華山論劍「A貨」石碑泛濫。

華山論劍「A貨」石碑泛濫。

華山論劍「A貨」石碑泛濫。

執法部門指出，近年來，陸續有商戶和個人為從事收費拍照等經營活動，在南峰等其他遊覽點，私自設立了另外9處造型各異的「華山論劍」石碑。這些石碑不僅未經官方授權，也造成了景區文化景觀的同質化。

「華山論劍」源於金庸先生筆下的《射鵰英雄傳》等經典武俠小說，描寫頂尖高手在華山之巔比武較技，奠定了華山在武俠迷心中的神聖地位。

2003年，金庸本人親臨華山，並題下「華山論劍」四個大字。其後，刻有其真跡的石碑矗立於華山北峰，成為了景區的核心文化標識，吸引無數遊客前來「打卡」，追尋武俠世界的情懷。

執法部門強調，此次專項整改行動，正是為了保護金庸真跡石碑的原創性與權威性，禁止任何單位或個人在景區內私設同名石碑，維護景觀的獨特性。