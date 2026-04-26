湖南25歲女未婚癌逝 棺材因習俗停戶外帳篷惹心酸

近日，湖南一名25歲女孩「克拉姐姐」因黑色素瘤離世，引發廣泛關注。據其弟弟透露，姐姐原本今年準備訂婚，惟按照當地習俗，未婚且早逝者的棺材不得進入家門，只能停放在戶外的帳篷之中。弟弟在社交平台發布悼念文及棺材置於帳篷的畫面，令無數網民感到心酸，獲超過70萬個點讚。

發病僅五個月 癌細胞急擴散

據了解，「克拉姐姐」是韓國男團 SEVENTEEN 的忠實粉絲，因而獲得「克拉姐姐」的稱號。去年11月，她在家庭群組中向母親發送訊息：「老媽，我腹部裡面長了一個巨大的腫瘤。」短短五個月內，癌細胞迅速轉移，病情急轉直下，最終不治。

「克拉姐姐」患黑色素瘤。浪漲新聞

「克拉姐姐」患黑色素瘤。浪漲新聞

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弟弟體考在即 家人瞞噩耗

弟弟表示，家人擔心影響他的體育考試，一直向他隱瞞姐姐病危的消息。他其後公開與姐姐的聊天記錄，顯示姐姐在臨終前仍然牽掛家人，曾囑咐弟弟打電話安慰情緒低落的父親。弟弟心痛地說：「姐姐似乎早已預料到自己的結局，她為她重視的每一個人都留下了一段話。」

婚前置帳篷辦後事 網民紛表難過

按照當地習俗，由於「克拉姐姐」未婚離世，棺材不得進入家中，只能停放在門外的帳篷內。弟弟發布的畫面中，可見一個簡陋帳篷立在戶外，存放著姐姐的棺材。許多網民看後紛紛表示難過，感嘆「連最後一程都不能在家中度過」「這種封建糟粕什麼時候廢除，今夕是何年啊」。

戶外簡陋帳篷存放著「克拉姐姐」的棺木。浪漲新聞

事件亦引發對傳統習俗與現代觀念的反思。有網民認為，習俗雖然應予尊重，但在如此悲傷的時刻，更應體諒家人的感受。目前，弟弟的悼念動態已獲得超過70萬個讚，不少人留言祝福「克拉姐姐」一路好走。