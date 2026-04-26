華晨宇︱「5.1」玉溪演唱會突剎停 網民熱議「不可抗力」

內地歌手華晨宇22日突宣布原定「5.1」開始舉行的雲南澄江演唱會延期，需向已購票者退票及補償因此產生的酒店、交通費。事件成為微博熱搜，紛紛質疑僅憑一句「不可抗力」便取消演唱會，是剝奪公眾知情權。

疑損撫仙湖環境

華晨宇22日於社交平台發文指，因「不可抗力」因素要將5月1日、2日、4日、5日在雲南玉溪澄江撫仙湖的演唱會延期。

24日，澄江文旅宣布會對演唱會延期產生的相關損失補償方案。根據方案，將對本次演唱會門票關聯預訂的機票、高鐵票、火車票等退票產生的手續費將給予補償；住宿方面，觀演當天及前一天在玉溪市及周邊地區預訂的酒店，因退訂產生的扣費損失亦納入補償範圍。

華晨宇雲南的演唱會在舉行前不足十日突然叫停。

工程人員正在拆除華晨宇演唱會場地設施。瀟湘晨報

華晨宇雲南的演唱會在舉行前不足十日突然叫停。

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補償方案並未令公眾對事件消除疑慮，認為在演出前十日，才僅以「不可抗力」突然剎停演唱會難以服眾，要求相關單位清楚說明原因。

「紅星新聞」有評論指，「不可抗力」一般指無法預見等天災、突發公共事件，今次事件未有具體說明下延期，其正當性與可信度難免遭受質疑。

《瀟湘晨報》指，演唱會場地距離撫仙湖水岸線約200米，當地屬於澄江市環湖棚戶區改造暨生態移民搬遷點，政府為保護撫仙湖生態，對該村實施搬遷計畫。

有演唱會的工作人員指，場地「究竟屬不屬於（保護區）紅線範圍，要以玉溪市政府的答覆為準。」

報道指，多名當地民眾受訪表示，對於保護撫仙湖而遷走湖畔居民，但又允許在原址搭建建築舉辦演唱會，「難以理解」。

網民紛紛留言，「到底觸動了誰的蛋糕？」、「官宣不可抗力」、「必須給一個說法」、「此事相當詭異」、「敢在離水源那麼近的地方搞舞台，本就沒有環保理念」。