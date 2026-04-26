河北24歲少婦醫院如廁 嬰兒墮地「懵然不知」

近日，河北秦皇島市工人醫院發生一場驚險救援。一名24歲的二胎媽媽在兒科病房陪護兒子吊鹽水時，突然在廁所緊急分娩。而她對自己已經足月懷孕竟毫不知情，且從未進行過任何產檢。

事發當天，這名媽媽因第一胎孩子住院陪護。期間她突然感到腹部不適，前往廁所後竟意外產下嬰兒，新生兒直接墜落地面，情況萬分危急。兒科護士長聽到異常動靜，果斷破門查看，發現險情後第一時間大聲呼救，迅速將產婦轉移至安全區域。

多部門醫護人員火速聯動：婦產科團隊緊急評估母嬰狀況，止血縫合，妥善安置新生兒。經過全力搶救，最終母子平安。

醫務人員緊急救治女子。眾覽新聞

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隱匿性妊娠

醫學上，這種直到分娩才知曉懷孕的情況被稱為「隱匿性妊娠」，更容易發生在月經不規律或體形偏胖的女性身上。醫院提醒：女性應關注自身身體變化，尤其是有生育經歷者，切勿忽視異常信號，定期產檢才能更好保障母嬰安全。