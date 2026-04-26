天價坐月︱產婦花近¥30萬住月子中心 餐湯有碎片睡床有蟲

浙江杭州有女士，花了近30萬人民幣，入住一間高級月子中心，聲稱中心的環境服務不佳，包括餐具有陶瓷碎片、嬰兒床上有蝨等，甚至嬰兒出現頸歪大小臉等問題，中心的兒科醫生亦沒有提醒，讓嬰兒接受檢查。

辯稱蕎麥枕或受潮濕天氣影響

據「1818黃金眼」報道，周女士在 2024年9月，花了近20萬元（人民幣，下同），入住聖貝拉旗下在杭州的「小貝拉」高級月子中心，另外再花近10萬元接受產後康復，但卻質疑該中心的水平貨不對辦。

周女士指，在入住之初，即發現中心提供的月子餐，有炸薯條一類不健康的炸物，不符合標榜的健康餐。此外，餐具有陶瓷碎渣、蔬果汁內有雞頭。

最令周女士難以接受的，是她訂的是月嫂加護士24小時照護服務，但二人在房間陪月，卻沒有發現嬰兒床有蟲，「是我發現嬰兒床上有多隻小蟲」、「向中心提出有蟲後，便立即把床搬走，幸好我有拍下照片及視頻取證」。

周女士又不滿，除有護士陪月外，中心也有兒科醫生定期為嬰兒檢查，卻沒有發現嬰兒有頸歪、大小臉的問題，沒有提醒初為人母的她，帶嬰兒到醫院接受進一步檢查。

月子中心要求簽保密協議

雙方之後一直未能達成和解，近日因月子中心要求周女士簽署保密協議，令她忍無可忍公開事件。

「小貝拉」杭州中科久泰店辛店長表示，當時周女士的嬰兒床使用的是蕎麥枕，不排除是在南方的潮濕、梅雨天氣導致有書蝨 ，發現問題後，已即時停止使用同類產品。

辛店長指，已就周女士的投訴一直有溝通，希望達成諒解。

網民對於周女士對天價月子中心的指控也嘖嘖稱奇，「的確離譜吧，價格這麼貴」、「確實，套房配兩個阿姨10w都夠了」、「還不如去五星級酒店住一個月」、「發現問題不鬧，忍到現在？這不符合常理啊姐」、「杭州不收這麼高費用怎麼顯示自己的身價」。