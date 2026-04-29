兩奪奧運金牌張軍失聯多日 中紀委證涉違紀違法受查

中國體壇再現震撼消息！內地傳媒昨日報道，兩屆奧運金牌得主、現任中國羽毛球協會主席張軍被紀監部門調查，與外界失聯已十餘天，其擔任副校長的南京體育學院，官網已刪去張軍的信息。29日，中央紀委國家監委通報，指張軍涉嚴重違紀違法受查。

據中紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組、江蘇省紀委監委消息，中國羽毛球協會主席、南京體育學院副院長張軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組紀律審查和江蘇省南通市監察委員會監察調查。

張軍曾在2000年悉尼及2004年雅典奧運兩奪羽毛球混雙金牌，曾隨同國家隊奧運精英代表團訪港。張軍退役後長期擔任國家隊教練，2019年成為中國羽毛球協會主席至今。

張軍被查消息日前最先由內地《經濟觀察報》報出。多位知情人士稱，現年48歲的張軍被紀監部門調查，記者連續多日多次撥打其手機，一直處於關機狀態。中國羽毛球協會辦公室及江蘇南京體育學院工作人員均回應稱，不清楚張軍的情況。

知情者：主要涉任職協會事情

報道引述知情人士稱，張軍所涉事項主要與其在中國羽協任職時的事情相關，部分亦涉及到他在江蘇的工作。在張軍「失聯」之後，張軍的親屬還曾向江蘇省體育局詢問了關於他的情況。球迷發現，近期的羽毛球亞錦賽和優霸盃兩大賽事，張軍均未現身督戰。

張軍是中國最知名的羽毛球運動員之一，1977年11月出生於江蘇蘇州，先後練習過體操、游泳等多個項目，最後選擇了羽毛球。1986年，張軍進入當時的蘇州市少年業餘體育學校，19歲入選國家隊。

在2000年悉尼奧運會，張軍與來自武漢的女將高崚搭檔，奪得中國首枚羽毛球奧運混雙金牌；在2004年雅典奧運上，張軍、高崚成功衛冕。兩人先後於2000年及2004年隨國家隊金牌代表團訪港。2006年，張軍與花樣游泳運動員胡妮結婚。

2007年，張軍退役轉任中國羽毛球隊女雙助教，後又成為男雙和混雙組主教練。2018年，張軍當選中國羽毛球協會副主席，2019年成為主席，2023年連任。張軍擔任教練後，也多次帶隊到港比賽或交流。

中國羽協隸屬於國家體育總局，是代表中國參加國際羽毛球活動的唯一機構，其職能包括組織各類全國性羽毛球比賽，選拔、組織運動員、裁判員代表中國參加包括奧運、亞運等國際賽事。

內媒「米修體育」稱，南京體育學院官網「學校領導」頁面昨重新上線，現任領導名單撤去張軍的名字。2023年8月起，張軍任該校副校長，協助負責訓練、競賽等工作。