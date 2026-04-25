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高薪筍工藏「魔鬼細節」 內蒙放羊月薪1.7萬 背後苦況嚇窒網民

即時中國
更新時間：17:30 2026-04-25 HKT
發佈時間：17:30 2026-04-25 HKT

一則來自內蒙古錫林浩特牧場的招聘啟事，近日在內地網絡引發熱議。該牧場開出月薪1.6萬元人民幣（約1.7萬港元），包吃住兼有WiFi，工作內容是「放羊」，看似是逃離繁囂的「絕世筍工」，吸引大批網民躍躍欲試。然而，牧場主事人其後揭開工作的艱苦真相，包括冬季需在零下40度嚴寒中，每日搬運數百包、每包重達400斤的草料，且全年無休，坦言只想招聘能「耐得住寂寞」的中年夫妻。

綜合內地《封面新聞》及《九派新聞》報道，該牧場佔地三萬多畝，需管理近3000隻羊。招聘啟事中提及的詩意生活背後，是極其嚴苛的工作環境。牧場主事人左先生否認藉此炒作，並詳細解釋工作內容。

他指，夏季工作相對輕鬆，只需在草原上放羊；但冬季長達半年，氣溫可降至零下40多度，屆時無法放牧，必須人手餵飼。他形容：「冬天每日需要搬運三、四百包草，每包重400斤」，勞動強度極大。

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此外，工作地點地處偏僻，距離最近的市區達300公里，可謂人跡罕至。左先生直言，許多應徵者是被他發布的草原美景所吸引，但恐怕「來了之後，可能幹兩三個月就走了」，因此他堅持只招聘夫妻二人一同應徵，以便一人放羊、一人打理家務，互相照應。而月薪雖有1.6萬元，但實際上是夫妻二人的共同薪酬。

由於工作艱苦且極度孤寂，他特別希望應徵者為四、五十歲、能長期穩定工作的人士。左先生透露，目前牧場由一對年過五十的夫婦管理，月薪1.2萬，因健康問題即將離職。他最初以1.2萬月薪招聘，但無人問津，遂將薪酬提高至1.6萬。

對於有網民質疑其公司剛成立，註冊資本僅5萬元，無力支付高薪，左先生解釋，自己從事牛羊肉生意多年，以往均以個體戶形式經營，公司雖是新成立，但招聘絕非引流。他表示，目前已從眾多應徵者中，篩選出兩對較為合適的夫婦，但仍在尋覓最理想人選。

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