一字之差│社區診所錯把「2粒」寫「21粒」 浙江大媽一天狂吞42粒藥

浙江紹興一名姓應的大媽因腳傷就醫，不料社區診所處方失誤，把服藥份量每次2粒，寫成21粒。結果，「很聽話」的應大媽一天內誤服42粒口服膠囊。近日，涉事的馬山鎮街道社區服務中心發布通報，就此次處方差錯事件道歉，並對涉事醫生、藥劑師展開問責。

內地極目新聞報道，3月11日，應大媽被電動車壓傷腳部，前往紹興市越城區馬山鎮街道社區衛生服務中心就診。醫生開具一款口服膠囊時，但誤將「一次2粒」輸入為「一次21粒」，藥房工作人員亦未核實，告知大媽按處方服用。

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官方通報。

社區診所搞錯用量「2粒」寫「21粒」。

該藥物說明書顯示用量是一次一至兩粒。

當天，應大媽分兩次共服用42粒後，出現惡心不適症狀，返回醫院後才發現劑量錯誤。經檢查，應大媽血常規基本正常，但葡萄糖和乳酸脫氫酶指標超標。她因擔心藥物過量影響健康，曾提出10萬元（人民幣，下同）賠償，院方初期僅願補償2000元。

院方工作人員今日（24日）回應稱，此次差錯為醫生電腦誤操作所致，已為應大媽提供免費檢查和治療。社區服務中心通報確認事件屬實，致歉並承認管理疏漏，稱雙方已就補償達成一致並獲得患者諒解。

目前，區衛健局已成立專項調查組，院方啟動對涉事醫生、藥劑師的問責程序，同時開展全面自查整頓，強化醫療安全管理。