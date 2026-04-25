深圳警搗非法改裝「電雞」工場 7人遭刑拘

針對俗稱「鬼火」的非法改裝電動單車在街頭「翹頭」、飆車等危險駕駛行為，深圳警方近日採取雷霆行動，循線追查，成功搗破一個專門生產及銷售非法改裝車輛的犯罪集團，斬斷一條完整的「黑灰產業鏈」，並依法刑事拘留7人。

查扣72台改裝電雞

據內媒《深圳特區報》報道，深圳交警部門早前在處理一宗涉及飆車及製造噪音的警情時，決定「以案溯源」，深入調查車輛來源。經追查後，警方鎖定一個以齊姓及林姓男子為首的犯罪團夥。該團夥專門透過網絡平台，以非法牟利為目的，先大量收購二手電動自行車，繼而進行非法改裝，再將其對外銷售。

深圳警搗非法改裝電動單車工場，拘7人。 深圳特區報

深圳警搗非法改裝電動單車工場，拘7人。 深圳特區報

深圳警搗非法改裝電動單車工場，拘7人。 深圳特區報

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為徹底瓦解該犯罪網絡，深圳交警成立專案組，透過線索梳理及實地排查，全面掌握了該團夥的成員架構、活動規律，以及儲存改裝車輛的倉庫位置。經過多日部署，專案組於本月17日採取行動，成功抓獲六名涉案銷售人員，並在現場查獲一批用於交易的手機及帳冊等重要證物。

警方根據線索乘勝追擊，最終鎖定負責該集團源頭生產及倉儲的吳姓主腦，並在其倉庫內，依法查扣了72台已完成改裝、待售的電動單車。目前，包括吳姓主腦在內的七名涉案人員，已因涉嫌「生產銷售偽劣產品罪」被刑事拘留。

深圳交通管理部門表示，是次案件的偵破，有效切斷了「鬼火」飆車、翹頭等違法群體的車輛供給來源，對從事非法改裝的生產及銷售產業，形成了強而有力的震懾。當局強調，下一步將持續保持高壓整治態勢，深化「以案溯源」的調查模式，對違規銷售及非法改裝的商舖，展開全鏈條式打擊。