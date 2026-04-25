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玩命直播｜千萬網紅逼主播「餵鱷魚」呃打賞 驚揭本人未成年｜有片

即時中國
更新時間：12:17 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:16 2026-04-25 HKT

內地直播平台再爆亂象，一名擁有逾千萬粉絲的網絡紅人「夜巴黎」，近日被網民踢爆，在直播期間強迫旗下主播進行各種高危「懲罰」，包括進入裝有鱷魚的魚缸，以及被綑綁模擬溺水，行徑令人髮指。更具爆炸性的是，有舉報指「夜巴黎」更是未成年，並已冒用他人身份直播長達５年。目前，該網紅的帳號已被平台封禁。

相關新聞：「夜巴黎」︱千萬粉絲主播遭踢爆未成年被封號 已直播5年賺打賞

據內地《新民晚報》報道，網上近日瘋傳多段「夜巴黎」的直播影片。其中一段畫面顯示，其直播間內一名主播被要求進入一個魚缸，與一條鱷魚共處，並需閉氣多秒。過程中，該名主播明顯受驚，不斷哭喊，表情極為痛苦。其他片段則顯示，有主播被繩索綑綁，頭部被多次按入水中，模擬溺水情境，以作「懲罰」。

除了虐待旗下主播，更有網民實名舉報，指「夜巴黎」本人也是一名未成年人，長年盜用他人身份訊息註冊帳號，進行直播並接受巨額打賞。舉報者稱，「夜巴黎」所屬的「廣東嘉火傳媒」公會，旗下有多名主播均是未成年，其粉絲群體亦以未成年人為主，並有多名家長指控子女曾被誘導進行大額打賞。

事件引發輿論嘩然，網民紛紛批評此類直播內容對未成年人影響惡劣，容易被模仿而引發意外。有知情人士透露，網上流傳的「與鱷魚同缸」影片，實為去年的直播錄影，平台當時已對該主播作出處罰。

直播平台官方客服於本周四（4月23日）回應稱，已記錄相關舉報，並會由專員跟進。平台重申，絕不允許未滿18歲人士進行直播，一經核實將會封禁其直播權限。至當日下午六時許，擁有超過1113萬粉絲的「夜巴黎」帳號，頁面已顯示「帳號已封禁」。

有內地律師分析指出，若網民舉報屬實，該名網紅及其所屬公會將涉嫌多重違法，包括組織未成年人進行違規直播、冒用他人身份證，以及誘導詐騙等。若數罪併罰，最高刑罰可達十年以上有期徒刑。

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