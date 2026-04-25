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土地糾紛失控 山西前村官駕鏟車活埋村民

即時中國
更新時間：10:59 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:59 2026-04-25 HKT

山西省忻州市發生駭人事件。網上近日流傳一段影片，顯示一名男子遭鏟車傾倒的泥土活埋，事件引發廣泛關注。當地官方及後證實，駕駛鏟車者為事發村落的前村黨支部書記，因土地糾紛對村民下此毒手。目前，涉事者已被刑事拘留，受害村民則已獲救，身體並無大礙。

山西代縣原村支書開鏟車埋人被刑拘。
山西代縣原村支書開鏟車埋人被刑拘。
警員接報趕赴現場救援。
警員接報趕赴現場救援。

據內媒《南方都市報》報道，事發於本月16日，地點為山西省忻州市代縣水峪村。網絡流傳的現場影片顯示，一名身穿紅色上衣的村民被困於一個巨大的土堆之中，僅頭部及部分上半身外露，情況極其危險，而一部鏟車正從土堆上駛離。

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代縣相關部門工作人員於本周五（4月24日）回應事件，確認事發後，被埋的村民已被及時救出。影片畫面中身穿制服的男子，為接報趕赴現場救援的警員。該工作人員指：「警員趕赴現場合力救出村民後，已將其送往醫院作初步檢查，身體並無問題。」

官方同時確認，駕駛鏟車的男子為任某平，他已在事發翌日（4月17日）被警方刑事拘留。資料顯示，任某平曾於2005年至2015年期間，擔任水峪村的村黨支部書記。經初步調查，相信事件起因是雙方因土地問題產生糾紛，但具體的詳細事由仍在進一步調查當中。

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