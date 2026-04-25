變態男戴假髮潛入女生宿舍 廁格偷笑被發現當場就擒

河北保定華北電力大學保定校區爆出變態男潛入女生宿舍事件！一石激起千層浪，多名學生在社交平台爆料，指一名男生竟戴上假髮，扮成女子，鬼祟潛入女生宿舍的廁所，最終因在廁格內發出笑聲而「斷正」，被當場抓獲。當地派出所已介入調查，將涉事男生帶走。

自爆欲偷二手貼身衣物轉賣

據內媒《中國新聞周刊》報道，事發於本周四（4月23日）深夜約11時。有該校學生透露，雖然女生宿舍設有「刷臉」門禁系統，但通常在深夜11點後才啟動。涉事男生疑似睇準保安漏洞，趁宿舍大門尚未關閉時，頭戴假髮成功混入15號女生宿舍樓。據聞，當他潛伏在3樓女廁的廁格時，竟忍不住笑了出聲，被其他女生聽到，隨即被「揪出」。

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現場影片顯示，該名戴着假髮的男生，事敗後一度用手捂臉，企圖從廁所隔間衝出逃走，但在場的女生們非常勇敢，合力將其攔截，並立即向宿舍管理員求助。女生當場質問：「你冇偷拍，咁你嚟做乜？」男生最初砌詞狡辯，聲稱自己只是「行錯路」，入女宿是為了「攞啲嘢」。最終，男生見無法脫身，隨即連番道歉，哀求「放過我啦」。

然而，在學校保安的查問下，該男生終於「跪低」，供出其真正意圖。他承認，自己原本打算等女生們入睡後，再到宿舍一樓的浴室，偷取二手的貼身衣物，然後轉賣圖利，直言「就係攞走賺錢。我知道呢度係女生宿舍，對唔住」。

事件曝光後，更有女同學指，懷疑該男生的手機內，除了有偷拍的照片外，更有用作分享、甚至倒賣偷拍影片的群組聊天記錄，惟此消息目前尚未得到證實。

保定市公安局蓮池分局韓莊派出所的工作人員確認，目前事件仍在深入調查中，並強調：「佢（涉事男生）暫時返唔到學校，呢個唔係小事，我哋後續仲要處理。」