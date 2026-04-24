青島車路欄杆驚見近20支監控鏡頭 網民：快要承受不住
更新時間：18:30 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-24 HKT
為保障公眾安全，內地當局都在四周安裝監控鏡頭，在行車路上安裝則用以偵速車速或確保司機和乘客有配戴安全帶。惟近日有網民反映，青島市城陽區黑龍江中路與山河路交會處路口，兩根監控橫杆上出現密密麻麻的鏡頭，誇張程度引起網民熱議。
網傳照片所見，路口針對來往的橫杆上，至少安裝近20個監控鏡頭。該網民表示，「以前這個路口的探頭（鏡頭）也不少，但沒有現在這麼多」。
這麼多鏡頭是否存在重複建設？是否有統一規劃？內地傳媒聯絡當地公安，惟至仍未有回覆。
網民意見：
地瓜地瓜我土豆啊：杆子都快要承受不住了
一條鹹魚007：裝到裝不下了
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