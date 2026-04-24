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羅湖口岸︱男子偷運24條瀕危沉香木鍊 南下過關斷正︱有片

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更新時間：19:20 2026-04-24 HKT
發佈時間：19:20 2026-04-24 HKT

近日，深圳羅湖海關關員在對出境旅客進行監管時，發現一名男旅客進入海關監管區未作任何申報，且頸掛疑似瀕危木珠鍊，對其進行攔截檢查。

經檢查，關員在該旅客身上及行李中共查獲木製手串及串珠頸鍊26條、木製擺件1件。經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，其中24件為屬相關瀕危物種名冊上的瑞香科沉香木製品，其餘3件則為普通木製品。

查獲木製手串及串珠頸鍊26條、木製擺件1件。海關發布
查獲木製手串及串珠頸鍊26條、木製擺件1件。海關發布
該男旅客進入海關監管區未作任何申報。海關發布
該男旅客進入海關監管區未作任何申報。海關發布
該男旅客進入海關監管區未作任何申報。海關發布
該男旅客進入海關監管區未作任何申報。海關發布

相關新聞：羅湖口岸︱鬼祟男北上變「蛇王」 過關被截揭身藏5活蟒︱有片

根據條例規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止任何單位和個人貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境。違反規定情節嚴重者，將追究刑事責任。

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