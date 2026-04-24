山西前村支書揸推土機圖「生葬」村民 消息：雙方存土地糾紛︱有片
更新時間：16:52 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:52 2026-04-24 HKT
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4月24日，內地《新京報》周五（24日）報道，近日網絡平台流傳一段「山西代縣水峪村村支書任某平用鏟車推土，有村民被埋倒」影片。
影片所見，有人駕駛推土機一深坑前，坑下竟有一個人下身被泥土壓著。惟推土機未繼續將沙泥推落坑就離開。
代縣權威部門工作人員稱，4月16日事發時被埋村民被及時救出，未受傷。駕駛推土機的任某平曾於2005年至2015年擔任在水峪村村支書，4月17日被警方刑拘。
初步了解，雙方因土地問題產生糾紛，目前事件具體緣由警方正在調查。
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