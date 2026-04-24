天問三號任務︱港大中大研製儀器上太空 2031年前後攜火星樣品返地球
更新時間：13:15 2026-04-24 HKT
發佈時間：13:15 2026-04-24 HKT
發佈時間：13:15 2026-04-24 HKT
中國航天科技一日千里。每年就在今日（24日）「中國航天日」上的主場活動啟動儀式中，再有新計劃曝光。新華社報道，行星探測工程天問三號任務，計劃於2028年前後實施發射，2031年前後攜帶火星樣品返回地球。
國家航天局今日亦正式發布天問三號任務合作項目遴選結果。軌道器將搭載3台合作載荷，分別為：國際空間研究委員會探索工作組牽頭研製的火星PEX光譜儀，用於開展火星生命痕跡探尋及表面礦物成分探測；澳門科技大學牽頭研制的火星分子離子成分分析儀，用於開展火星大氣逃逸過程探測；香港中文大學牽頭研製的激光外差光譜儀，用於開展火星大氣水同位素廓線分布及火星風場探測。
服務器將搭載香港大學牽頭研製的火星地物高光譜成像儀，用於開展生命痕跡、含水礦物及資源普查等探測。
著陸器將搭載意大利國家核物理研究院-弗拉斯卡蒂國家實驗室牽頭研制的激光角反射器陣列，用於在火星表面布設精確基準點。
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